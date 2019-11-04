Son dakika haberleri! Güzel avrat otu nedir? İstanbul'da ıspanak zehirlenmeleri güzel avrat otundan mı kaynaklanıyor?

Ispanak yediler, kendilerini hastanede buldular.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi nedeniyle 44 kişi hastaneye başvurdu. Vatandaşların 25'i taburcu edildi, 19'unun takibi ve tedavisi sürüyor.

Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Ancak olayla iligili resmi açıklama çok geçmeden İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden geldi.

Yapılan açıklamada zehirlenmelerin ıspanağa benzer yabancı otlardan kaynakladığı belirtildi.

Polis, zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattı.

Benzer bir olay bir kaç gün önce Kayseri'de yaşanmıştı. Nar yiyen 6 kişilik aile zehirlenerek hasteneye kaldırırılmıştı. Ailede 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

ulusal.com.tr