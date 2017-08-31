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Son dakika haberleri: Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen Pıro Amed kod adlı teröristin, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesinin faili olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında yapılan operasyonda, Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki Mordem, Zagros ve Cemal kod adlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez isimli örgüt mensubunun; 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesi, ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğunun bilindiği ifade edildi. 

Etiketler; #Abdullah Sönmez #terörle mücadele #pkk #oğul köyü
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