Son dakika haberleri! Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil toprağa verildi! Binlerce başsağlığı mesajı var
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil toprağa verildi. Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil için binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, bir süre Twitter hesabını kullanmayacağını belirtti
GÜNDEM 04.11.2019, 15:50
Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Acil'in cenazesi, Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki cenaze törenine Haluk Levent ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Sanatçı Levent, taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından Sabriye Acil'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
BİNLERCE TAZİYE MESAJI
Levent'in annesi Sabriye Acil'in vefatının ardından binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı.
LEVENT: BİR SÜRE BURADA OLMAYACAĞIM
Annesinin vefatını duyuran Haluk Levent, bir süre sosyal medya hesabını kullanmayacağını aktardı.
ulusal.com.tr
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