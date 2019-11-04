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Son dakika haberleri! Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil toprağa verildi! Binlerce başsağlığı mesajı var

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil toprağa verildi. Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil için binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, bir süre Twitter hesabını kullanmayacağını belirtti

GÜNDEM 04.11.2019, 15:50
Son dakika haberleri! Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil toprağa verildi! Binlerce başsağlığı mesajı var

Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Acil'in cenazesi, Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Haluk Levent ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Sanatçı Levent, taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabriye Acil'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

BİNLERCE TAZİYE MESAJI

Levent'in annesi Sabriye Acil'in vefatının ardından binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı.

LEVENT: BİR SÜRE BURADA OLMAYACAĞIM

Annesinin vefatını duyuran Haluk Levent, bir süre sosyal medya hesabını kullanmayacağını aktardı.

ulusal.com.tr

#Haluk Levent #sabriye acil #adana
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