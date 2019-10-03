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Son dakika haberleri... Hatay'da zırhlı araç devrildi: Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç şehit oldu

Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika haberleri... Hatay'da zırhlı araç devrildi: Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç şehit oldu

 Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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