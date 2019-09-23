Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
banner1119

Son dakika haberleri! HSK Başkanvekili duruşma tutanağını paylaştı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile hakim fotoğrafı incelemesinde ilk saptanan resmi gerçek

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili yaptığı açıklamada fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan gerçeği paylaştı. İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu belirtti

Son dakika haberleri! HSK Başkanvekili duruşma tutanağını paylaştı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile hakim fotoğrafı incelemesinde ilk saptanan resmi gerçek

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz, fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan gerçeği paylaştı.

İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu belirtti.

Yılmaz, "İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır" açıklaması yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #HSK #kıvanç tatlıtuğ #hakim #mehmet yılmaz
Önceki Haber
Askerlik 99/4 celp dönemleri ne zaman açıklanacak? Yedek subay askerlik yeri sorgulama ekranı e devlet açıldı mı
Sonraki Haber
Son dakika! Çakar lambaya 1 Kasım'dan itibaren yasak! Uymayanlar trafikten men edilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.