Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.
Yılmaz, fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan gerçeği paylaştı.
İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu belirtti.
Yılmaz, "İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır" açıklaması yapmıştı.
ulusal.com.tr
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili yaptığı açıklamada fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan gerçeği paylaştı. İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu belirtti
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.