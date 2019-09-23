Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğrafı ile ilgili yaptığı açıklamada fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan gerçeği paylaştı. İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu belirtti

0 0 0 0