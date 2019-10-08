Son dakika haberleri! Hükümetten art arda emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

EYT GÜNDEMİMİZDE YOK

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı açıklanmıştı.

ulusal.com.tr