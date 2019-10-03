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Son dakika haberleri! İBB'den sert TRT Haber ve Altunizade açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberinin doğru olmadığını belirterek "Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte." dedi.

Son dakika haberleri! İBB'den sert TRT Haber ve Altunizade açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberinin doğru olmadığını belirtti.

"Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil" diyen Ongun, etrafı bağlantılı yollarıyla çevrili bir yeşil alanın var olduğunu ve oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebildiğini ifade etti.

Murat Ongun, açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Gün boyu üstgeçitten yayın yapan TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür. Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır.

Altunizade’de röportaj yapılan alanda Ulaşım Daire Başkanımızın açıklama yapma talebinin @trthaber muhabirince kabul edilmemesini de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul büyükşehir belediyesi #TRT Haber #Altunizade #ibb
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