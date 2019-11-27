Son dakika haberleri! İBB Meclisi'nde gerilim! Toplantıya ara verildi

Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Partili İBB Meclis Üyesi Solmaz Kıran Çinkil, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un TBMM’de AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "Bu kadına haddini bildiriniz" sözlerini kınayan konuşma yaptı.

Çinkil'in konuşması CHP'li meclis üyeleri tarafından sık sık kesilirken konuşma sonunda bazı CHP'li üyeler oturumu yöneten İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'dan cevap hakkı istedi.

Kalaycı ise Meclis çalışma yönetmeliğine göre gündem dışı konuşmalar için önceden yazılı bildirimde bulunulması gerektiğini hatırlatarak, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın yanıt hakkını kullanmasını istedi.

Balyalı'nın söz alarak konuşması sırasında CHP'li ve AK Partili üyeler arasında gerginlik yaşanması üzerine Ömer Faruk Kalaycı, oturuma ara vererek grup başkan vekillerini odasına davet etti.

ulusal.com.tr