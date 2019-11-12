Son dakika haberleri... İçinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT de var! TED tarafından Meclis'e verildi: Müjdeli haberler bekliyoruz

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi, şube başkanlıkları ile yaptığı çalışma sonucunu rapor olarak Meclis'e sundu. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Değen, "Ülkemizde emeklilerimizin sorunlarını saya saya bitiremeyiz. Doğu Anadolu bölgesindeki emeklilerimizin kış aylarının gelmesiyle durumu daha da kötüye gidiyor" dedi.

EYT, İNTİBAK, SEYYANEN ZAM...

Aydınlık'ta yer alan habere göre, emeklilerin haklarını savunmak ve sorunlarını gidermek için zaman zaman hükümet temsilcileri başta olmak üzere siyasi parti temsilcileriyle de görüşerek çözüm noktasında girişimlerinin olduğunu belirten Değen, yaptıkları son çalışmayı şöyle anlattı:

"Genel Merkezimizle yaptığımız ortak istişareden sonra emeklilerimiz için yeni bir rapor hazırladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. 5 ana başlıkta hazırladığımız raporda yaş haddine takılanlar, emeklilerimize yakacak yardımı verilmesi, ilaçlardan alınan katkı paylarının kaldırılması, seyyanen zam bedeli ve intibak yasasının bir ön önce yasalaşması konuları yer alıyor. Emeklilerimizin daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için, dört gözle şimdi bu sunduğumuz raporun bir an önce Meclis'te ele alınarak, onaylanmasını bekliyoruz. Erzurum Şube Başkanlığı olarak daha önce sık sık Ankara'da yaptığımız ziyaretlerimizi devam ettireceğiz."

EMEKLİLERE ÇAĞRI

"Üyelerimizin kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisine girdik" diyen Değen, "Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimizin bizlere destek vermesini de canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.

Ulaşımda, sağlıkta, hukukta, yakacak ve sosyal yardımlarda üyeleri olan emekliler için anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Değen, şöyle devam etti:

"Derneğimize üye olan emeklilerimiz bu yaptığımız anlaşmalardan yararlanabiliyorlar. Üye olmayan emeklilerimizin de derneğimize gelerek yaptığımız çalışmaları görmelerini ve bizlere destek vermelerini arzu ediyoruz. Bizim emekliler derneği olarak amacımız emeklilerimizin daha mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmaları."

ulusal.com.tr