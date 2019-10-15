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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 391 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahsın, terör örgütü IŞİD'e yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahsın gözaltına alındığını açıkladı

GÜNDEM 15.10.2019, 16:37 15.10.2019, 16:44
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 391 kişi gözaltına alındı

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kesintisiz devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı.

Bakanlık, operasyonların devam ettiğini bildirdi.

ulusal.com.tr

#deaş #pkk #kck
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