Son dakika haberleri... İlker Başbuğ'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da Barış Pınarı Harekatı açıklaması geldi.

GÜNDEM 09.10.2019, 19:41 09.10.2019, 19:47
Son dakika haberleri... İlker Başbuğ'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da Barış Pınarı Harekatı açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbuğ, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı’nın icrasına başladı." dedi.

Başbuğ, "Türk Milleti ordusunun arkasındadır. Ordumuza güveniyoruz ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#Barış Pınarı Harekatı #ilker başbuğ
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