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Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü, Instagram'a erişi sorunu

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a 22:40 sularından itibaren ulaşılamıyor

GÜNDEM 05.12.2019, 22:42 05.12.2019, 23:41
Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü, Instagram'a erişi sorunu

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a 22:40 sularından itibaren ulaşılamıyor. 

Kullanıcıları diğer sosyal medya platformlarından Instagrama erişemediklerini yazıyor.

Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar ana sayfada ,"Üzgünüz şuan da erişim sağlanamıyor" yazısıyla karşılaşıyor.

Instagram 22:48 sularında düzeldi.

Konuyla ilgili bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.

ulusal.com.tr

#ınstagram
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