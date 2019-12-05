Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü, Instagram'a erişi sorunu
Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a 22:40 sularından itibaren ulaşılamıyor
GÜNDEM 05.12.2019, 22:42 05.12.2019, 23:41
Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a 22:40 sularından itibaren ulaşılamıyor.
Kullanıcıları diğer sosyal medya platformlarından Instagrama erişemediklerini yazıyor.
Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar ana sayfada ,"Üzgünüz şuan da erişim sağlanamıyor" yazısıyla karşılaşıyor.
Instagram 22:48 sularında düzeldi.
Konuyla ilgili bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.
ulusal.com.tr
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