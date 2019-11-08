Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Cumartesi günü EKO Dışişleri Bakanları zirvesine katılacağını açıkladı.

Sözcü Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bu doğrultuda Antalya'da düzenlenen 24. EKO Dışişleri Bakanları zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gideceğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kıdemli Memurlar ve Bakanlar Konseyi Toplantıları 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. Sözkonusu toplantıda ülkemiz, EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devralacaktır.

24. Bakanlar Konseyi Toplantısına Sayın Bakanımız başkanlık edecektir.

Dönem Başkanlığımızda önemli bir bölgesel platform olan EİT’in, sonuç ve proje odaklı, daha etkin bir kuruluş haline dönüştürülmesi yönünde çalışılacaktır.

Kurucularından olduğumuz EİT’in, bölgemizde her alanda işbirliğini ve refahı arttırma çalışmaları Dönem Başkanlığımızda etkin bir şekilde sürdürülecektir."

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