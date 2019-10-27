Son dakika haberleri... IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Terör örgütü IŞİD'in başı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre Amerika, İdlib'de Bağdadi'yi etkisiz hale getirmek için operasyon gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı, operasyon ile ilgili Amerika askeri makamları tarafından bilgi verildiğini açıkladı.

Sosyal medyada Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği fotoğraflar paylaşıldı.

Ankara'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pentagon ise söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.



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