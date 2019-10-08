Son dakika haberleri! Işın Karaca'dan Trump'a sert tepki!

Aralarında Alişan, Gamze Özçelik, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bulunduğu ünlü isimler Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik dün başlatılan operasyonda görevli olan Mehmetçiklere destek paylaşımında bulundu.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu ile ilgili ünlü isimler de bu haberleri alır almaz sosyal medya hesaplarından Mehmetçiklere destek paylaşımları yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi "Türkiye ekonomisini mahvedip yok ederim" tehdidi üzerine ünlü isimlerden tepki geldi. Birçok ünlü Trump'a sert sözlerle yüklendi. Şarkıcı Işın Karaca konuyla ilgili, "Isıracak köpek havlamaz Donald" ifadelerini kullandı

ALİŞAN: "Türk Milleti ordusunun yanında Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale’de,Sakarya’da,destan yazdı Tıııırrummmppp ... Ekonomi diye birşey yoktu daha:) Bizi dolarınla korkutamazsın!!Devletimizin sonuna kadar yanındayız.Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."

GAMZE ÖZÇELİK: "Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı.

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