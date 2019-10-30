Son dakika haberleri! İsrail'in Ankara Büyükelçiliği kapatıldı

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"İsrail Maliye Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Bu nedenle konsolosluk hizmetleri veremeyeceğimizi ve büyükelçiliğimizin giriş çıkışlara kapalı olduğunu duyuruyoruz.

İsrailli diplomatlar, her zaman İsrail'in gücüne katkı sağlamak konusuna kendilerini adamışlardır. Ancak Maliye Bakanlığı'nın kararı, İsrail Devleti'nin hayati çıkarlarına zarar verdiğinden dolayı bize yukarıda belirtilen eylemi gerçekleştirmekten başka çare bırakmamıştır.

Bu krizin en kısa sürede çözülmesini arzulamaktayız. Yaşanılan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

ulusal.com.tr