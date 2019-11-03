Son dakika haberleri... İstanbul Beşiktaş meydanda otobüs durağa daldı! Yalçın Tahir Billur hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta akıl alamaz bir kaza büyük paniğe neden oldu.

Bir özel halk otobüsü durağa çarptı. Durakta bekleyen 13 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazaya neden olan sürücü cinnet geçirdi.

Şoförün, 3 yolcuyu bıçakladıktan sonra otobüsü durağın üzerine sürdüğü iddia edildi. Ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Acı haber geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ongun, "Beşiktaş’ta ÖHO şöförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz." dedi.

İBB'den açıklama: Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağız

Olayla ilgili açıklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emniyetin gerekli soruşturmayı başlattığını aktardı. Açıklamada, Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtilirken, "Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağız" denildi. İBB'nin açıklaması şöyle:

"Bugün saat 16:30’da 27E Şirintepe - Kabataş Otobüs Hattı’nda çalışan Özel Halk Otobüsü Beşiktaş’tayken, şoför ve yolcu arasında tartışma yaşanmıştır. Emniyet’ten alınan son bilgilere göre; güzergah dışında bulunan Beşiktaş - Bahçeşehir durağına çarpan otobüs şoförü 13 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şoför, otobüsten inince 1 kişiyi de bıçakla yaralamış, sonrasında denize atlamıştır.

Emniyet yetkilileri, olaya müdahale ederek şoförü gözaltına almıştır. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmiştir. Emniyet tarafından olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Emniyet: Şahsın alkollü olmadığı tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen bir vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir" dendi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir.

"Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır"

ulusal.com.tr