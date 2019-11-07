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Son dakika haberleri! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti! Ağır yaralanan kişinin sağlık durumu nasıl? İşte ilk fotoğraf

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir kişi intihar etti. 5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi ağır yaralandı. Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan intihar eden kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi

GÜNDEM 07.11.2019, 12:45 07.11.2019, 12:45
Son dakika haberleri! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti! Ağır yaralanan kişinin sağlık durumu nasıl? İşte ilk fotoğraf

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir kişi intihar etti.

5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi ağır yaralandı.

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan intihar eden kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu.

Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.

Hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin neden intihar etmek istediği araştırılıyor.

ulusal.com.tr

#istanbul #çağlayan adliyesi #intihar #son dakika
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