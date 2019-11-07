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Son dakika haberleri! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti! İşte ilk fotoğraf

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir erkek intihar etti. 5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM 07.11.2019, 12:15 07.11.2019, 12:19
Son dakika haberleri! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti! İşte ilk fotoğraf

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir kişi intihar etti.

5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi hayatını kaybetti.

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