Son dakika haberleri! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti! İşte ilk fotoğraf
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir erkek intihar etti. 5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM 07.11.2019, 12:15 07.11.2019, 12:19
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.45 sıralarında bir kişi intihar etti.
5'inci veya 6'ncı kattan atladığı belirtilen kişi hayatını kaybetti.
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