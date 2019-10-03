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Son dakika haberleri! "İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacak" haberlerine açıklama

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından "İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacak" haberlerine açıklama geldi. Açıklamada "Bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor. @Ditrianumtr'da söylenenin aksine, İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacağını söylemedik. Bu tahminde bulunmadık." ifadeleri kullanıldı

Son dakika haberleri! "İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacak" haberlerine açıklama

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından "İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacak" haberlerine açıklama geldi.

Ditrianum tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor. @Ditrianumtr'da söylenenin aksine, İstanbul'da 10 gün içinde bir deprem olacağını söylemedik. Bu tahminde bulunmadık.

Açıkçası: İstanbul'da bir ofis açmadık ve oraya bir sensör kurmadık. Bilgilerimizi Türkçe olarak paylaşan, Türkiye'de biri olan Ditrianum Turk'ün bir girişimi. Teknoloji Tayvan'daki @ dysonlin1'den geliyor. Tahminleri onunla paylaşmıyoruz."

ulusal.com.tr



Etiketler; #istanbul #deprem #Frank Hoogerbeets #Ditrianum
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