İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde ve çevre illerde hissedildi. İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı. İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Bağcılar Fatih İlkokulu'nda öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti. AFAD Daire Başkanı Murat Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Deprem, Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "4,5 4,6 gibi artçı depremler beklenebilir" denildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "İstanbul‘da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Ankara, Bursa ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri’nden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." dedi. İstanbul'da saat 15.26'da yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.



Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.



REVİZE EDİLDİ



Kandilli, depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti.



AFAD: ANKARA, BURSA VE SAKARYA'DAN EKİPLER SEVK EDİLDİ



AFAD tarafından yapılan açıklamada "İstanbul‘da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Ankara, Bursa ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri’nden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.



İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA



İstanbul'da saat 15.26'da yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



BİR DEPREM DAHA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.



AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.



Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." dedi.



AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA



AFAD Daire Başkanı Murat Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Deprem, Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi.



AFAD tarafından yapılan açıklamada "4,5 4,6 gibi artçı depremler beklenebilir" denildi.



AFAD tarafından yapılan açıklamada "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi.İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor" dedi.



4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI



Yerin 13 kilometre derinliğinde saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu.



