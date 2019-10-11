Son dakika haberleri! İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, dün İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Dün biliyorsunuz Yalova'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yine Yalovalılar çok korktu. Yine Karamürselliler çok korktu. Çınarcıklılar çok korktu ve İstanbul bu depremi duydu. Çünkü çok İstanbul'a yakın bir depremdi. Ne oluyoruz diye herkes bu depremler yine neden olmaya başladı, arkası gelecek mi diye kaygılanmaya başladı. Durum şöyle. Tabi ki Kuzey Marmara'da deprem bekleniyor şimdi bunu beklenmiyor diye bir olay sözkonusu değil. İki tane deprem olacağını söylemiştim. Şu anda yükleniyor tabi. Yüklendiği yer, Kuzey Anadolu kırığı."

AHMET ERCAN'IN AÇIKLAMALARININ DEVAMI ŞU ŞEKİLDE:

