Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem (10 Ekim 2019 Yalova-Bursa son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19:52'de Yalova açıklarında (Marmara Denizi) 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve Bursa'nın çok sayıda ilçesinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'dan deprem açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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