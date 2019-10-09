Son dakika haberleri.... İstanbul'da deprem (9 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)
İstanbul Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 09.10.2019, 09:42 09.10.2019, 09:54
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 09:27'de İstanbul Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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