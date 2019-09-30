İstanbul'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 16.43'te yerin 7.5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul Silivri açıklarında saat 16.43'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından depremin Marmara Denizi'nde 2.8 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 6.95 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.



KANDİLLİ: 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU



Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 16.43'te yerin 7.5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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