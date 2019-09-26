İstanbul ve çevre illerden etkili şekilde hissedilen büyük deprem sonrası telefon hatlarında problem yaşanıyor.
Deprem sonrası hatlar kesildi, arama yapılamıyor.
Bazı telefonlarda operatör kısmında 'Servis yok' ifadesi yer aldı.
Büyük deprem sonrası depremin hissedildiği yerlerdeki okullar da boşaltılıyor.
ulusal.com.tr
İstanbul ve çevre illerden etkili şekilde hissedilen büyük deprem sonrası telefon hatlarında problem yaşanıyor. Deprem sonrası hatlar kesildi, arama yapılamıyor
İstanbul ve çevre illerden etkili şekilde hissedilen büyük deprem sonrası telefon hatlarında problem yaşanıyor.