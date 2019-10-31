Son dakika haberleri... İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz bölgelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sağanak ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alt geçitler ile otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılarda bulundu.

ulusal.com.tr