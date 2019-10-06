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Son dakika haberleri... İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne giden bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyan metrobüs hattında kaza yaşandı. 

Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.

Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #halıcıoğlu #avcılar
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