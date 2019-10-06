İstanbul Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne giden bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyan metrobüs hattında kaza yaşandı.



Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.



Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.



ulusal.com.tr