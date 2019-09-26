İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem ve devam eden artçıların ardından sosyal medyada "yarın okullar tatil" paylaşımları yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımları yalanladı ve saat 20.00'de açıklama yapacağını duyurdu

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem ve devam eden artçıların ardından sosyal medyada "yarın okullar tatil" paylaşımları yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımları yalanladı ve saat 20.00'de açıklama yapacağını duyurdu.



Ali Yerlikaya paylaşımında, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.



Yerlikaya, "Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr