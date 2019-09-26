İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485’e çıkarılmıştır. Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz." açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, deprem sonrası Metrobüs hattıyla ilgili açıklama yaptı.



Ongun, deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısının 485'e çıkarıldığını açıkladı.



Saat 17.30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsün tam kapasite çalışacağı bildirildi.



Ongun, açıklamasında "Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz." dedi.



KÖPRÜDEKİ GÖRÜNTÜ



Ongun, "15 Temmuz Köprüsü'nde asılı olan flamanın indirilmesi için kurulan iskele eski yerine çekilmiştir. Sosyal medyada paylaşıldığı şekilde köprüde herhangi bir güvenlik sorunu mevcut değildir." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr