Doğan Perinçek, "Çanakkale İntepe de hafif bir deprem hissedildi. Başka yerde hisseden var mı? Daha şiddetli hissedilen yerlerde halkımız sağlam olmayan binalardan bir müddet uzak dursun" dedi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, vatandaşların sağlam olmayan binalardan bir süre uzak durması gerektiğini belirtti.



Doğan Perinçek, "Çanakkale İntepe de hafif bir deprem hissedildi. Başka yerde hisseden var mı? Daha şiddetli hissedilen yerlerde halkımız sağlam olmayan binalardan bir müddet uzak dursun" dedi.



MİNARE YIKILDI



Avcılar'da Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı.



AFAD DA UYARDI



ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.



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