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Son dakika haberleri! İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten yeni açıklama

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaştığı mesajında "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." dedi

Son dakika haberleri! İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten yeni açıklama

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkçe bir mesaj paylaşarak deprem konusunda açıklama yaptı.

Frank Hoogerbeets, şunları belirtti:

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! 

Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz.

Böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #deprem #Frank Hoogerbeets
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