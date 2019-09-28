Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaştığı mesajında "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." dedi

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