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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine girilen evde 4 kişinin cansız bedenini buldu. Ekipler, evde hareketsiz yatan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in hayatını kaybettiğini belirledi

GÜNDEM 06.11.2019, 10:49 06.11.2019, 10:49
Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. 

Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. 

Ekipler, evde hareketsiz yatan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi. 

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

Kaynak: AA
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