İstanbul'da deprem oldu. Deprem, Silivri ilçesinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem 3.7 büyüklüğünde, yerin 10.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD tarafından "İstanbul, Silivri’de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir. 26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. Kandilli Rasathanesi, Silivri'de saat 17.28'de yerin 8.1 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı

İstanbul'da deprem oldu. Deprem, Silivri ilçesinde meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem 3.7 büyüklüğünde, yerin 10.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



AFAD verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.



AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA



AFAD tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"İstanbul, Silivri’de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir.



26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz."



SAAT 17.28'DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kandilli Rasathanesi, Silivri'de saat 17.28'de yerin 8.1 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.







DEPREMLER SONRASI NELER YAŞANDI



İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi hala dışarda geçiriyor. Hasarlı binalar da kalanlar da evlerinden çıkartılıyor. Uyarı niteliğindeki deprem sonrası ilk çalıştay ise kasım ayında yapılacak



Marmara açıklarındaki 5,8'lik deprem vatandaşları tedirgin etti. Bazı kentlerde halk, evlerine giremiyor. İstanbul'daki depremin ardından endişeli bekleyiş sürüyor. Park ve sahildeki bekleyiş dün gece de devam etti.



Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı İstanbullular, bu geceyi de parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.



Geceyi dışarda geçiren vatandaşlar nedeniyle polis çevrede güvenlik nöbeti tutuyor.



Tespit edilen hasarlı binalar da tek tek boşaltılıyor.



Pendik'teki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.



Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.



Öte yandan kasım ayında bütün paydaşların bir araya geldiği deprem çalıştay yapılacak.



Bilgiyi AKOM'da son durumu takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılan toplantının verimli geçtiğini düşündüğünü de söyledi.



ulusal.com.tr

