Son dakika haberleri... İstanbul Üniversitesi’ndeki yemek zammı iptal edildi

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararından geri döndü.

Üniversite 1 Ocak itibariyle öğrencilere verdiği indirimli yemek hakkını tek öğüne indirmişti. Bu karar öğrencilerin tepkisine yol açtı. Öğrenciler yaptıkları eylem ile Üniversite yönetimine seslendi. Ve o tepki sonuç verdi.

Üniversite yönetimi resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Kararın geri çekildiği duyruldu. Ancak başka kısıtlamalar yolda...

İndirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesinin sebebini "bütçe kısıtlaması" olarak nitelendiren yönetim, bu hakkın geri verildiğini ve başka hizmetlerde kısıtlama yapacağını açıkladı.

ulusal.com.tr