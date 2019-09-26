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Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ses kaydı uyarısı

WhatsApp’ta dolaşan İstanbul depremi ses kayıtlarıyla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ses kaydı uyarısı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından WhatsApp ve sosyal paylaşım sistelerinde dolaşan "sabaha karşı 04.00'te deprem olacak" ses kayıtlarının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. " denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #deprem
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