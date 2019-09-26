WhatsApp’ta dolaşan İstanbul depremi ses kayıtlarıyla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

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