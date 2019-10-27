banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem (27 Ekim Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 13:18'de İstanbul Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

GÜNDEM 27.10.2019, 13:20 27.10.2019, 13:29
Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem (27 Ekim Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 13:18'de Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

ulusal.com.tr

#istanbul #deprem
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P