Son dakika haberleri! İşte Karaköy'de yürüyen öğrencilere saldıran kadının ilk ifadesi

Bir kadın, arkadaşıyla birlikte sohbet ederek yürüyen genç kıza aniden saldırdı.

Yoluna devam eden kadın arkasını dönüp bu kez de sözlü saldırıda bulundu. Olay İstanbul Karaköy'de yaşandı.

Görgü tanıkları, kadının başörtüsü ile ilgili kıza hakaret ettiğini ifade etti. Polise başvuran gençler kadından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, saldıranı "provokatör" olarak tanımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir mesaj paylaştı.

Bakan Selçuk, "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak." dedi.

Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.

KADININ İLK İFADESİ

Şüpheli Semahat Y.'ye mağdurlar F.Y. ve G.İ.'ye saldırarak onlara küfürler ettiğinin sorulması üzerine "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası… Aktif bir yer değildir. Oradaydım" dedi.

Şüpheli ayrıca emniyetin "Bu hususta tanığınız veya içeride kamera kaydı var mıdır?" sorusuna "İçeride yalnızdım, kamera da yoktur. Saat: 15:00 – 17:00 arasında Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir kafeye 3-4 defa gittim. Kahve içtim" dedi.

Şüpheli ifadesinin devamında şu satırlara yer verdi:

"Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok. Olay günü yani 15 Kasım 2019'da Marmaray'ı kullanmadım. Şikayette bulunan kişileri tanımıyorum, aramızda da bir husumet yok. Üzerime atılı suçlamayı reddiyorum. Ben bütün gün Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi de ben değilim."

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