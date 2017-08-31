İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kop Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.







Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si ayakta tedavi edildi. 1 yaralı ise Acil Servis'te müşahade altına alındı.



Patlamada cezaevi servis otobüsü ile park halindeki bazı araçlar ve bir binada hasar oluştu. Bölge güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine geldi.



Patlama ile ilgili incelemeler sürüyor.







ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'deki patlamaya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, hain saldırıyı nefretle kınadı, yaralılara Allah'tan acil şifaler diledi.







Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise "Patlamanın olduğu 1401 sokaktayız. Emniyet güçlerinden bilgi alıyoruz. Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor" diye tweet attı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.



ulusal.com.tr