İçişleri Bakanlığı Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen Pıro Amed kod adlı teröristin, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesinin faili olduğu ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında yapılan operasyonda, Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki Mordem, Zagros ve Cemal kod adlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez isimli örgüt mensubunun; 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesi, ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğunun bilindiği ifade edildi.



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