Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekatın başlamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj geldi
GÜNDEM 09.10.2019, 17:34 09.10.2019, 17:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.
ulusal.com.tr
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