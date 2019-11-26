Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanlar EYT yanıtı

Kalabalık emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaştan oluşan bir heyetin katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EYT'liler aramızda. Erdoğan diyor ki 'Seçimi kaybetsek de ben bu ite yokum. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı' 70 bin dolar bu ülkelerde ücret. Haberi yok.

Hiç meraklanma sevgili Erdoğan seçimi zaten kaybedeceksin. Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına olay. Düne kadar bu lafı ağzına almazdı. O da görüyor ki gidecek. Sizin sorununu da çözeceğiz."

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