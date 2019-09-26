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Son dakika haberleri! Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası uyarı: Hasarlı ve riskli binaları terk edin

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul depremi sonrası yaptığı uyarıda "Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi

Son dakika haberleri! Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası uyarı: Hasarlı ve riskli binaları terk edin

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul depremi sonrası önemli uyarılarda bulundu.

Kınık, şunları söyledi:

"Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. 

Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. 

Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kızılay #kerem kınık #istanbul depremi #son dakika haberleri
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