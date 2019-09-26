İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılarla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ta uyarı geldi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılarla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ta uyarı geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kınık, artçıların bir iki hafta daha süreceğini belirtti.



WhatsApp ve sosyal medyada dolaşan ses kayıtlarıyla ilgili açıklama yapan Kınık, "Bu akşam şiddetli bir #deprem olacak şeklinde ses kaydı ve whatsapp ile yayılan bilgiler doğru değil." dedi.



Kınık'ın açıklaması şöyle;

Bu akşam şiddetli bir #deprem olacak şeklinde ses kaydı ve whatsapp ile yayılan bilgiler doğru değil. Evlerinizde hasar yoksa geceyi evinizde geçirebilirsiniz. Artçı depremler bir iki hafta sürecek. Duyarlı olalım.



ulusal.com.tr