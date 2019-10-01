Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogaz litre fiyatında 27 kuruş artış gerçekleşti. Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.



Yapılan duyuruda, zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.



Paylaşımda şunlar denildi:



"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gazda 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."



ulusal.com.tr



