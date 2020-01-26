Son dakika haberleri... Manisa'da deprem! Balıkesir'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Manisa Akhisar'da saat 20:49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13 kilometre olarak açıklandı. Deprem Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı. Saat 01:11'de ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 2 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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