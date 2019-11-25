Son dakika haberleri... Manisa Soma'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20:22'de Manisa Soma'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğimi 6 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 13.41'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise İran'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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