Son dakika haberleri... Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü hedeflerine saat 16:00'da Barış Pınarı Harekatı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbl Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu #BarışPınarıHarekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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