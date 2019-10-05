Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırısı düzenlendi. PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.