Son dakika haberleri! Mardin Valiliği: 2 şehit 24 yaralı! Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BEBEK KATİLİ PKK EŞİTTİR BEBEK KATİLİ PYD/YPG

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şunlar denildi:

"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!

Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..."

Mardin Valiliği, roketli saldırılarda 2 sivil vatandaşın şehit, 24 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatıldı.

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.